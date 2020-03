Továrna ale stále zjišťuje, jaký to bude mít na výrobu dopad. „V tuto chvíli vše funguje, každou hodinu jsou jiná data,“ popsal situaci Tomáš Paroubek.

Firma Gefco působící v oblasti logistiky zaznamenala problémy. „Dá se předpokládat, že současné ohnisko v Itálii ovlivní také evropské toky. V případě společnosti Gefco půjde ale spíše o tranzitní dopravu, jelikož Itálie nepatří mezi klíčové destinace, do nichž zajišťujeme přepravu,“ řekl Tomáš Brada, mluvčí společnosti.

Obě oslovené společnosti informovaly zaměstnance, co dělat, pokud v posledních dnech cestovali do některé z ohrožených oblastí. „Mají se obrátit na krajskou hygienickou stanici, nechodit do práce, potvrdit si, jestli riziko je, nebo není,“ řekl Tomáš Paroubek a vysvětlil, že se jedná o postup, jaký stanovily hygienické stanice. „Zaměstnanců se přímo neptáme. Pravidelně je ale informujeme, na pracovištích mají plakáty s instrukcemi a pravidly, jak se chovat,“ uvedl Tomáš Brada ze společnosti Gefco.

Firma Gefco také nakoupila dezinfekční prostředky a obličejové roušky pro určitá pracoviště. Tedy taková, kde je zvýšená pravděpodobnost, že zaměstnanec může přijít do styku například s řidičem kamionu přijíždějícím z oblasti, kde se koronavirus vyskytl. „Takové kamiony respektive jejich řidiče také na vjezdu do kolínské pobočky vizuálně označujeme, aby naši zaměstnanci měli jasnou informaci, že je třeba dbát zvýšené opatrnosti,“ podotkl Tomáš Brada.