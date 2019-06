Štolmíř se promění v centrum pletení košíků, bleší trh i v pekařský ráj. „Pec roztápíme většinou už den předem, a v sobotu dopoledne pak vymetáme oheň z pece, a i náš pekař dělá kvásek dopředu. S tím pak v sobotu kolem osmé hodiny přijede, malinko kvásek oživí, a v té době už přichází první hosté,“ popsala začátek programu Tereza Stuchlová.

Návštěvníci tak mohou zhlédnout celý proces zadělávání chleba, vyvalování do ošatek i nošení bochníků přímo do rozpálené pece. Tentokrát rodinnou atmosféru oživí bleší trh. „Kdokoliv přijde, přinese své přebytky či věci, co chce poslat dál do světa, si může rozložit deku a nabízet své poklady pro ostatní. To vše zdarma a bez poplatku,“ potvrdila Tereza Stuchlová.

Vedle lahodného křupavého chleba či dalamánků si mohou všichni příchozí pochutnat i na teplém obědu či domácích pomazánkách. „Nabízíme to, co máme, k chlebu dáváme například sádlo, to chutná velmi dobře. Pomazánky připravuji já osobně a někdy i samotní návštěvníci přinesou svou vlastní výrobu od budpašťských, česnekových, po bylinkové či řepové pomazánky,“ uvedla Stuchlová za občanské sdružení M‘am‘aloca.

Košikářská dílna nabídne jedinečný zážitek. Na ten se ale zájemci musí přihlásit dopředu. „Je to akce naší spřátelené organizace. Je třeba se přihlásit na kurz dříve, aby byl dostatek materiálu, času, a aby se každý dokázal vše naučit. Ti, co se nestihnou přihlásit, mohou se podívat alespoň na zrod koše. Často se ale stává, že si návštěvníci domlouvají kurz dopředu přímo na místě,“ poznamenala na závěr Tereza Stuchlová.