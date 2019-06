Pikniková akce se koná na mnoha místech v České republice vždy druhou květnovou sobotu. Stačí jen vzít deku, piknikový koš, dobroty dle chuti a vyrazit do Komenského parku.

Pořadatelky jsou připraveny i na nepřízeň počasí. „Letos nám počasí nejspíš přát nebude, ale já bych se toho nebála. V případě deště máme domluvené prostory ve vile Církve bratrské v ulici Královská cesta. Jsou tam příjemné prostory i hernička pro děti, takže pokud nebude počasí dobré, sejdeme se i tam,“ uvedla Veronika Rišianová ze Statku na Rynku.

Každoročně se fanoušci a nadšenci sejdou, aby tak oslavili Světový den Fair Trade snídaní na veřejnosti. Hlavní cílem není jen společně posnídat, ale také poukázat na spotřební problematiku.

„Férovou snídani pořádala organizace Na zemi, letos ji poprvé organizuje Fair Trade Česká republika. Chtějí tímto happeningem upozornit na podmínky, ve kterých se některé výrobky produkují. Cílem je aby byla věnována větší pozornost při výběru potravin. Je to odpovědné spotřebě a je důležité si uvědomit, v jakých podmínkách produkty vznikají,“ potvrdila Veronika Rišianová.

Dle slov organizátorky si každý musí přinést vlastní jídlo a deku, akce totiž není komerční a žádné stánky nebudou k dispozici. „Není nic co by si lidé na místě mohli koupit, vše co si přinesou, si také mohou sníst. Ideální by bylo mít vše z vlastních kuchyní, z produktů Fair Trade či od místního farmáře,“ řekla Veronika Rišianová.

Pro zpříjemnění sobotního rána si organizátorky připravily i několik venkovních her, jako je například pétanque.