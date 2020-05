Aktuální rekonstrukci poněkud zkomplikovala skutečnost, že pod střechou západního křídla Žerotínského paláce se na půdě ukrývalo něco, co by na půdě člověk patrně nečekal. Jenže vzhledem k historii, kdy zámek dlouho sloužil jako pivovar, se lze nadát všeličeho. A tak na půdě nebyla stará truhla po předcích, ale velká těžká ocelová nádrž. Ta sloužila jako obří nádoba na technologickou vodu pro pivovar.

Jednalo se o nádrž od rozměrech tři krát tři krát osm metrů. Samotná vážila více než šest tun, k tomu bylo třeba přičíst několik devítimetrových ocelových nosníků, každý po několika stech kilogramech. Objem nádrže byl 72 tisíc litrů. V dobách, kdy byla plná vody, znamenala spolu s potrubím celkovou zátěž více než 80 tun.

Město dlouho přemýšlelo, co s ní vzhledem k její váze a velikosti provést. Přesněji řečeno jak. Až teď bylo díky otevření střechy možné nádrž jeřábem odstranit. Zkrátka aby bylo možné nádrž zvednout a snést, musela být nad ní kompletně demontována konstrukce střechy a krovu.

Na manipulaci s nádrží byl využit speciální jeřáb Liebherr LTM 1055/1, mobilní autojeřáb vhodný pro práce ve větších výškách a pro manipulaci s těžšími břemeny. Sám jeřáb není žádný drobeček, váží 36 tun, má pohon 6 x 6 x 6 a jeho nástavec zvládne zalomení až 40 stupňů.

A toho se také v areálu kolínského zámku využilo. „Nádrž byla kompletně demontována, odstraněna jeřábem z podkroví a následně rozřezána a zlikvidována,“ shrnula další osud starého pivovarského zařízení mluvčí radnice Šárka Hrubá.

Rekonstrukce střechy a fasád je základ k tomu, aby se město mohlo pustit do úprav interiérů, které by se pak měly zpřístupnit. „Mohla by se tam přesunout minigalerie, která je nyní nad obřadní síní na radnici,“ soudí starosta Michael Kašpar.

Aktuálně se připravuje propojení areálu zámku a přilehlého nádvoří u domu dětí a mládeže, postupem času by mělo dojít i na dostavbu ječných půd, kde by možná jednou v budoucnu mohla být nová městská knihovna.