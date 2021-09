Záměr výstavby velké svazkové školy pro děti z Úval a okolí se oddálil. Obce se spojily za tímto účelem už před pěti lety, tehdy se odhad, že by škola mohla přivítat první žáky v roce 2020, nezdál nereálný. Přípravy ale stále provázejí problémy.

Školní třída. Ilustrační foto | Foto: archiv

Zatím poslední komplikace provázely výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. „Loni touto dobou jsem říkal, že máme platné územní rozhodnutí a že bychom chtěli do roka a do dne získat stavební povolení. To jsem se ale šeredně přepočítal,“ poznamenal úvalský starosta Petr Borecký.