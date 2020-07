Vše souvisí s kauzou, kdy Čáslav, kam AVE Kolín vyváží odpad, chce výrazně více peněz ze skládkovného. Zvažovalo se tedy, že se letos nebude rozdělovat hospodářský zisk. „Přijali jsme jasné stanovisko, že dividendy chceme, nakonec budou vyplaceny. Je to 1,8 milionu, tedy relativně dost peněz,“ řekl starosta. Městu se konec konců po koronavirové krizi bude hodit každá koruna.

Peníze, které lidé shromáždili na koronavirovém účtu, zatím radnice neutratila. „Čekáme, co nám proplatí stát. Poslali jsme všechny podklady, jde o částku necelé čtyři miliony. Vyčíslili jsme například i to, co slevujeme podnikatelům na nájemném. Nemyslím, že dostaneme proplacenou celou částku, zatím zpětnou vazbu nemáme,“ upřesnil starosta. Aktuálně je na účtu milion sto padesát tisíc korun.

Kromě koronavirových výdajů samozřejmě Kolín nadále splácí velký dluh. Momentálně mu zbývá doplatit ještě necelých 350 milionů. O odložení splátek zatím město nepožádalo. „Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, můžeme požádat kdykoli,“ dodal starosta. Splácení má Kolín rozpočítané do roku 2028. Do 2025 splácí přes 60 milionů, poslední tři roky to bude už cca 'jen' 30 milionů.