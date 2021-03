Císařský řez byl naplánovaný na osmou hodinu ranní, už dvě hodiny po půlnoci ale začala její maminka masivně krvácet a musela okamžitě na sál. Tatínek Adrianky je lékař a porod měl v plánu jen sledovat a podporovat svou ženu. Když však dcerku vyndali na světlo téměř mrtvou, vzal ji do rukou a začal ji za pomoci kolegů déle než hodinu resuscitovat.

Mezitím došlo u maminky k rozsáhlému krvácení do dutiny břišní a hrozilo, že ani ona těžký porod nepřežije. Nakonec vše dobře dopadlo, jen šestiletá holčička, která dnes s rodinou žije v Českém Brodě, se musí dodnes potýkat s následky.

„Věřím, že jsme to zvládli také díky podpoře našich dětí, které nám do nemocnice posílaly obrázky a v těžkých chvílích na nás myslely,“ přemítá zpětně Adrianky tatínek Jan. Jeho dcerka se od porodu nevyvíjela jako ostatní děti. Nepřibírala, proto jí musel být do žaludku zaveden umělý vstup, PEG.

Postižení mozku, které vzniklo přidušením, má za následek také to, že Adrianka nechodí a ani nemluví. „Nechodí, jen sedí na zadečku a přitahuje se rukama. Zkouší chodítko a má speciální ortézky, snaží se postavit. Když se přidržuje třeba stolu, tak zvládne pár kroků ujít,“ popisuje tatínek.

Malou Adrianku chtěli dát do školky, hlavně kvůli socializaci, ale nikde ji nechtěli přijmout kvůli PEGu. Možná proto je ve společnosti cizích lidí bojácná. „Se svými sourozenci a kamarády je ale veselá a řádí jako ostatní děti. Ráda maluje, chodí do přírody nebo do zoo a plave. Proto jsme také postavili bezbariérový dům s bazénem a s velkým dětským koutkem,“ popisuje tatínek.

Nedílnou součástí života malé bojovnice jsou také rehabilitace. Aktuálně by potřebovala absolvovat speciální intenzivní rehabilitace na Neurorehabilitační klinice Axon. Primářka Jarmila Zipserová je přesvědčená, že když bude opakovaně navštěvovat rehabilitace, bude Adrianka mluvit i chodit.

„Na konceptu této soukromé kliniky se nám líbí, že tyto intenzivní terapie prokazatelně mají výsledky. Fungují na bázi opakování a intenzity. Bohužel je pojišťovny proplácejí jen z malé části nebo dokonce vůbec, což nechápu,“ dodává tatínek a zároveň se obrací na veřejnost s prosbou o pomoc.

Podpořit Adrianku můžete na dárcovské platformě Donio.cz nebo prostřednictvím sbírkového účtu 2801756480/2010 s variabilním symbolem 32461.