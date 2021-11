Z místní kapličky zasvěcené Panně Marii se před 14. hodinou rozezněl zvon, který svolal místní na slavnostní obřad. Příchozí přivítal zástupce pečecké farnosti. Obřad byl zakončen modlitbami. Na závěr pronesla pár slov i starostka obce Blanka Řezáčová.

K občerstvení zde bylo svařené víno, teplý jablečný mošt či domácí posvícenské koláčky. Večer v místním kulturním domě proběhla zábava s kapelou J. B. Band.

Na místo tragédie lidé nosí od páteční noci svíčky. Přinášejí květiny i plyšové hračky.

Řidič fabie je v současné době podezřelý ze dvou trestných činů. „Jedná se o usmrcení z nedbalosti, druhým je pak těžké ublížení na zdraví z nedbalosti,“ potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že vyšetřovatelé případu nařídili soudní pitvu usmrceného dítěte. Trestní zákon stanoví pro usmrcení z nedbalosti u autonehody vězení v trvání dvanácti měsíců až šesti let. Pokud by se však prokázalo, že k nehodě došlo proto, že řidič hrubě porušil pravidla silničního provozu, hrozilo by mu v tom případě dva až osm let odnětí svobody. V rozhodování o skutku tak bude hrát svou roli i to, proč muž nezvládl své auto.

Zatím pouze jako jedna z možných příčin tragédie, proč senior vozem najel na chodník, se jeví mikrospánek. Policisté však tuto verzi zatím nepotvrdili a dál pokračují ve vyšetřování. Jisté je, že pětasedmdesátiletý řidič v době nehody nebyl pod vlivem alkoholu.