Samotný Kolín se v aktuálních parlamentních volbách zrovna moc nepředvedl. Voličská účast tam nakonec byla 64,42 %. Ve srovnání s předchozími parlamentními volbami je to opravdu jen maličký rozdíl. V roce 2017 se k parlamentním volbám dostavilo 61,84 procenta obyvatel.

Piráti vykroužkovaní ze společné kandidátky se Starosty. Tak to dopadlo v celorepublikových výsledcích a obyvatelé Kolínska nejednali jinak. Na kandidátní listině dávali značné množství přednostních hlasů kandidátům STANu, z výrazného počtu lidí s přednostními hlasy nebyl ani jeden z Pirátů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.