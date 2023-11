/FOTO, VIDEO/ Ani v letošním roce nebude v obci Tatce chybět tradiční vánoční jarmark. Odehraje se v sobotu 9. prosince a kromě stánků se návštěvníci mohou těšit na doprovodný program, v němž se mimo jiné představí soubor Cantina.

Jarmark v Tatcích bude hned vedle místní hospody. | Video: Petr Procházka

Nápad na uspořádání trhu vznikl v roce 2011 s myšlenkou na oživení obce. A podle starostky Blanky Řezáčové se to povedlo. „Já jsem na úřad vstoupila v roce 2010, v tu dobu obec moc akcí nepořádala. Přišlo mi to jako škoda. Založili jsme tak vánoční jarmark. Nejdříve se konal uvnitř v sále hospody. Nyní už jej z kapacitních důvodů pořádáme venku,“ zapomínala na začátky jarmarku starostka.

Letos se již zavedená akce bude konat v sobotu 9. prosince od 10 do 15 hodin. Organizátoři trhu si zakládají na jeho regionalitě. Obec proto zve pouze prodejce z okolí, kteří mohou nabídnout svou vlastní ruční tvorbu. „Prodáváme tu i vánoční stromky, takže to mají naši občané snazší, že je nemusí vozit odjinud. Zároveň se tu potkají a poklábosí, jelikož jezdí skoro všichni pracovat do Prahy či Kolína,“ podotkla Blanka Řezáčová.

Zájemci si budou moci rovněž pochutnat na domácím jídle, které připravuje starostka se svými kolegyněmi. Možnost oběda bude i v místní hospůdce Na Novém místě, neboť jarmark probíhá bezprostředně vedle ní.

Návštěvníci trhu se mohou těšit také na doprovodný program. Dorazit by měl kovář s ukázkou svého řemesla. Vystoupí také hudební soubor Cantina. Ten nyní místním neznámý. Již dvakrát tu vystupoval. „Poprvé u nás soubor zazpíval při příležitosti stého výročí republiky v roce 2018 a musím říci, že mě jejich hymna dojala. Podruhé tu byli na Vánoce. Teď nám to přišlo jako hezké ozvláštnění trhů,“ připomněla starostka.

Zdroj: Youtube

Cantinu založil v roce 2010 Karel Fišer. V současné době má třináct členů a jako doprovod slouží piano, bubny či flétna. „Máme celkem osm zpěváků a zaměřujeme se na adventní a vánoční písně staročeského původu, které nejsou ani tak moc známé. V repertoáru však mám i historické anglické a francouzské koledy. Diváci se mohou těšit také na kancionály,“ přiblížila repertoár členka souboru Lucie Böhmová. V blízké době se Cantina chystá vydat album svých písní, mimo jiné i na nosiči LP.

Vánoční poutákZdroj: Redakce