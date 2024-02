Čtyři turnusy se dvojím zaměřením nabízí dětem od 6 do 13 let kolínská jazyková škola LEVL. Dva se konají přímo v Kolíně , dva na farmě Dolní Mlýn v Chotouchově. Kolínská varianta však má již jeden turnus zcela plný, na druhém ještě pár volných míst zbývá. Více prozradila ředitelka jazykové školy LEVL Vlaďka Zalabáková Tvrdíková: „Turnusy konané v Kolíně využívají hodně Komenského park či Kmochův ostrov . Nechceme, aby měly děti pocit, že sedí ve škole. Snažíme se o hravou formu výuky jazyka s rodilými mluvčími. Letošním tématem je zábava.“

V případě opravdu hezkého počasí děti zavítají i do Vodního světa či vyrazí na výlet do sousední Kutné Hory. Druhou variantou je pak tábor na farmě s koňmi, kde veškeré aktivity probíhají v anglickém jazyce. „Dopoledne probíhá výuka angličtiny, samozřejmě opět hravou formou. Odpoledně pak mají děti aktivity s koňmi, ale stále s rodilým mluvčím, který česky neumí. Snažíme se zapojovat hry či tvoření,“ dodala Vlaďka Zalabáková Tvrdíková.

Tématická nabídka je široká, na své si přijde každý

Své příměstské tábory bude organizovat i Prostor plus. Jejich zaměření ale budou známá až v průběhu března, jak prozradila personalistka Prostoru plus Tereza Nováková. „Podrobnosti k jednotlivým turnusům bychom chtěli zveřejnit v průběhu března. Určitě chceme obsáhnout celé prázdniny, a to týdenními turnusy. Každý bude mít své téma, která vymyslí jednotliví lektoři.“ Prostor plus zároveň hledá koordinátora, jenž by všechny termíny zaštítil.

Se širokou paletou zaměření táborů opět vyrukoval kolínský Dům dětí a mládeže. Ten nabízí jak pobytové, tak příměstské tábory. Na své si přijdou milovníci psů, koní, kreativního tvoření, ale i tance či keramiky. Více informací sdělila zástupkyně ředitelky DDM Renata Drahovzalová: „Loni jsme po dlouhé době zavedli zpět pobytové tábory, ale zájem byl slabší. Lidí si asi odvykli, protože letos už je to mnohem lepší. Jen na pobytový tábor s koňmi bychom ještě potřebovali děti nalákat. Příměstské turnusy táhnou stabilně.“