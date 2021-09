Nová budova by měla mít kapacitu 600 žáků a náklady na její vybudování se odhadují na několik set milionů.

Důvod ke snaze o novou velkou školu je jasný. Stále málo míst pro děti do základních škol. Proto se už před lety spojily obce a město, tedy Úvaly, Květnice, Dobročovice, Zlatá, Sibřina a Přišimasy, aby svazkovou školu společně vybudovaly. Pracují na tom už od roku 2016. Původním plánem bylo začít školu stavět na jaře roku 2019 a v roce 2020 otevírat.

„Školu opravdu zřídit chceme, proto předložíme v červnu zastupitelstvu návrh na společné právní zřízení svazkové školy, která by svoji činnost zahájila od září roku 2022 v pronajaté budově staré školy v Jirnech,“ uvedl starosta Petr Borecký, který věří, že se celý projekt nakonec úspěšně dotáhne do konce. „Byť asi již v novém složení úvalské radnice po volbách v říjnu 2022,“ dodal úvalský starosta.

Projekt plánované výstavby svazkové školy na Hostíně v Úvalech opět provázejí problémy. Jedna firma napadla výsledky výběrového řízení na projektanta pro dokumentaci pro stavební povolení u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Přesto to vypadá, že je provoz školy na dohled.

