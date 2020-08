„Všechno se to strašně vleklo a vleče. Teď už to snad půjde rychleji,“ vyjádřil naději starosta Úval Petr Borecký. Důvod k většímu optimismu dává fakt, že poslední červencový den nabylo právní moci územní rozhodnutí. „Teď začneme usilovat už o stavební povolení,“ uvedl starosta Úval s tím, že ve středu se chystá jednání s ministerstvem školství o zaregistrování projektu pro dotační financování.

Zdržení záměru mělo celou řadu důvodů. Svazek obcí, který je investorem, řešil výstavbu školy s Ředitelstvím silnic a dálnic, se skupinou ČEZ – a samozřejmě důležitým faktorem byly i finance. Výstavba nové, zcela moderní budovy vyjde na stamiliony.

„Když ale vše dobře půjde, na jaře příštího roku bychom mohli mít stavební povolení, pak bude následovat soutěž na dodavatele,“ shrnul současný stav Petr Borecký. A pokud se nikdo neodvolá, a nenastane tak další zdržení, bude už snad následovat kýžené slavnostní poklepání na základní kámen.

Škola by měl mít kapacitu 600 žáků. A je více než potřebná. „Máme spoustu dětí, pro které potřebujeme místo do školy, úvalských i dětí z okolních obcí. Naše současná škola má kapacitu 830 žáků, s dalšími 600 místy by to této chvílí mělo stačit,“ uvedl úvalský starosta.

Na svazkovou školu se už dlouho těší také okolní obce. „Už aby to bylo,“ řekla už před třemi lety starostka Přišimas Šárka Rumanová. A včera potvrdila, že situace je stále stejná. „Určitě o školu stojíme, proto jsme také vstoupili do svazku obcí. Netrpělivě už na ni čekáme, dětí máme hodně, míst do škol málo,“ popsala starostka.

Stejný pohled na věc má i starosta obce Květnice Stanislav Plocek. „Stoprocentně svazkovou školu chceme, spolupracujeme na přípravách, máme v rozpočtu připravené peníze na podíl obce na financování. Těšíme se, že už se to rozjede. Školu potřebujeme, máme hodně dětí,“ dodal Plocek.