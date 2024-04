Úplně vyhráno ale ještě v Českém Brodě podle starosty Tomáše Klineckého nemají. „Jde pouze o prvostupňové rozhodnutí, navrhovatel stížnosti může ještě do patnácti dnů od rozhodnutí podat tzv. rozklad, který by ještě komise musela posoudit. My ale věříme, že jsme vše provedli naprosto správně, jak zní i první rozhodnutí,“ uvedl starosta.