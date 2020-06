Přibývá stále více obcí, které se rozhodly svážet odpad vlastními silami. Cíl je jasný. Ušetřit. Nově mají vlastní technické služby například Cerhenice. Začaly fungovat od nového roku a vedení městyse je s nimi velmi spokojené. Pořídilo se svozové auto, chod technických služeb zatím zajišťují tři pracovníci.

Jedním z měst a obcí, kde odpad sváží vlastními silami, je i Český Brod. | Foto: Technické služby Český Brod

„Svážíme si odpad sami, vychází nás to opravdu levněji,“ povrdil starosta Marek Semerád. „Odpad nyní dokážeme svážet za částku, která se vybere od občanů. Obec tedy nemusí na svoz doplácet, jako se to děje v řadě jiných měst a obcí, a za to, co tím pádem ušetříme, můžeme třeba opravovat silnice, chodníky v obci, viz aktuálně například v ulicích Polní nebo 9. května,“ popsal starosta.