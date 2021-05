„Máme svatby přesunuté z loňského roku. Hodně žádané je léto. Nyní v květnu ale sňatky byly, teď v sobotu máme další svatbu,“ uvedla kolínská matrikářka Martina Lebedová s tím, že zatím se jedná o menší svatby. Častěji se berou cizinci.

Snoubenci, kteří si přejí větší svatbu, termín přesouvají. Rozvolnění přicházejí na poslední chvíli a restaurace jsou stále zavřené, takže po obřadu nemají kromě domácích oslav kam jít. „Měli jsme zájemce také o sňatky mimo radnici, nejčastěji je to třeba Villa Romantica či Vigvam, tyto svatby se přesouvají na září,“ podotkla matrikářka. „Rádi bychom vyhověli, přece jen už jsou to dvě sezony za sebou ,a dělali svatbu podle představ snoubenců. Zkrátka svatby snů zatím to nejsou,“ dodala.

Také v Českém Brodě mají na květen na matrice zarezervované termíny svateb. Zdejší matrikářka Ivana Křížková si navíc myslí, že už lidem květnová pověra tolik nevadí. „Máme ještě volné termíny a něco jsme přesunuli, je to teď trochu slabější. Na léto máme nabrané zahradní svatby,“ dodala.

Květnové svatby mají podle slov matrikářky Ivany Pospíšilové i v Kutné Hoře. Nyní v sobotu další dvě. „Kvůli covidu někteří lidé termíny odříkají, nicméně někdo květen považuje za měsíc lásky, takže sňatky jsou a kdyby nebyla protiepidemická omezení, bylo by jich víc,“ říká matrikářka.

Konají se některé svatby přesunuté z loňska, někteří snoubenci obřad přesouvali dokonce už čtyřikrát. Tři sňatky jsou aktuálně přesunuté až na příští rok. „Někdo má smůlu, že se pokaždé trefí do termínu, kdy nejsou rozvolnění. Teď je sice nově povoleno více účastníků na svatbách, ale nejsou ještě otevřené restaurace,“ podotýká matrikářka.

„Mění to osudy lidí, rok je dlouhá doba, hodně věcí se za tu dobu změní,“ podotkla. Bohužel to jsou někdy i ještě smutnější změny než rozpad vztahu, to když se svatby vnuka či vnučky kvůli odkládání nedožije třeba některý z prarodičů.

O přesunech mluví také čáslavská matrikářka Anna Melechovská. „Menší obřady nyní máme, ale ani o léto aktuálně není tolik zájem. Lidé stále čekají, jaká bude situace. Nikdo nedokáže říct, kolik hostů bude možné mít na svatbě v tom či onom termínu,“ říká s tím, že dvě svatby plánované na příští rok nyní snoubenci úplně zrušili. „Lidé jsou opatrní v domlouvání termínů, doufají v červenec, srpen, ale není toho mnoho,“ dodala matrikářka.