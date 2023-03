Jenže vodu obec a hospodáři na polích potřebují, a tak se Němčice pustily do projektu, který by měl zadržet vodu v krajině. Jeden takový, Life will, organizuje společnost Člověk v tisni a Němčice spolu s českými Velvary a slovenskými Šterusy se staly jeho součástí.

Nasycenost půdy a stav sucha na okrese Kolín ke konci února.Zdroj: se svolením webu intersucho.cz

Němčice se do projektu zapojily na základě studie Živá krajina, což byla podle starosty obce Lukáše Jelínka základní podmínka. "Vděčíme za ni Danu Pánkovi z Veltrub, který ji pro nás celou vytvořil. Začalo to tak, že se o tyto věci zajímal, shodou okolností je kamarádem našeho místostarosty Jana Sýkory. Pan Pánek se přihlásil do projektu Živá krajina, kde ho vyškolili k mapování terénu. A tak jsme se domluvili na spolupráci, tehdy za směšnou částku," řekl starosta Jelínek. Pánkovy studie se pak ujal Člověk v tísni.

Starosta připomíná zmíněný potok v betonovém korytu. "Potok budeme muset celý předělat tak, aby všechnu vodu ihned neodváděl pryč, ale dostávala se od nás postupně. Tomu by měly pomoci i nově vybudované mokřady a tůně. Zároveň se však nesmí stávat, že se nám na okolních polích vytvoří obří louže," uvedl Lukáš Jelínek.

Díky Člověku v tísni by se tak měly snížit dopady vodní a větrné eroze na ornou půdu, která v současné době velmi trpí a v některých místech ani nerodí. I to by měl projekt podle Ondřeje Nádvorníka z neziskové organizace změnit. "V oblasti obce se historicky nacházelo mnoho mokřadních luk, které zadržovaly vodu, dnes je tu taková poslední, a to se změní. Chceme, aby se vše odehrávalo s vědomím místních, pro ty chystáme veřejnou debatu, aby pochopili, o co se snažíme," podotkl Nádvorník.

Obec chce v rámci Life will obnovit i některé původní cesty v okolí tak, aby navazovaly na ty nynější a okolo Němčic vytvořily vycházkové okruhy. "Dnes se lidé můžou projít jen jedním směrem a pak se stejnou trasou vrátit," vysvětluje Lukáš Jelínek. Projekt má momentálně konečné datum poslední srpen roku 2027, jeho rozpočet činí pro všechny tři obce téměř 2,6 milionu eur, tedy asi 60 milionů korun. "Více než polovinu financuje Evropská unie," dodal Ondřej Nádvorník.