Studie regenerace sídliště řeší parkování

/FOTOGALERIE/ Město Kolín na svých webových stránkách zveřejnilo studii regenerace panelového sídliště. Ta je výsledkem připomínek obyvatel, které se projednávaly zhruba před dvěma lety. „Studie se komplexně zabývala výměnou mobiliáře, cestami, zelení, prvků typu relaxačních plácků, někde to nazývají venkovní obývák. Není to projekt, je to opravdu zatím jen studie,“ upozornil starosta Michael Kašpar.

Autor: Jana Martinková