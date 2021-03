„Pokud se ovšem stromy jednou začnou ošetřovat tímto radikálním způsobem, je třeba stejným způsobem pokračovat i nadále,“ vysvětluje arborista Petr Ledvina, podle kterého je lepší už při výsadbě zvolit takový druh stromu, který bude pro prostor vhodný svými rostoucími rozměry i v budoucnu.

„Pokud by se stávající stromy tímto speciálním řezem neošetřily, tak by se nové výhony, které budou zesilovat, časem začaly vylamovat a ohrožovat své okolí,“ připomněl Ledvina. Stromy prý znovu obrazí. „Letos to nebude tak patrné, ale v příštím roce budou mít znovu korunu,“ dodal arborista s tím, že tento druh řezu by se měl opakovat nejvýš jednou za tři roky.

Jak budou javory v Třídvorské ulici po popouštěcím řezu vypadat, lze vidět například v ulicích Benešova, Fügnerova, Jeronýmova, Zborovská nebo Písečná, kde byly javory shodně ošetřeny v letech 2017 až 2020.