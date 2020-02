Stromy na Kolínsku ohrožuje sucho, vítr i hmyz

Zvolna se blíží konec období vegetačního klidu, kdy se napříč celým okresem hojně kácelo kvůli kůrovci. Někde v této době padly za oběť i jediné dřeviny tvořící zeleň v celé lokalitě. Takovým místům se říká holiny a z hlediska lesního zákona je nutné je do dvou let zalesnit. Upozornil na to Radek Smutný, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Stromy v regionu se potýkají s problémy. V první řadě je to sucho. Na zálabské straně Kolína jsou pak borové porosty napadené kůrovcem – i to je důsledek sucha. „Další element, který už tak oslabeným stromů přitěžuje, je parazit jmelí a pak tu jsou ti hmyzí škůdci,“ vyjmenoval Radek Smutná současné problémy lesů, kvůli kterým často stromy padají k zemi. Kolínsko nabízí řadu možností, jak mohou aktivní senioři trávit svůj čas Přečíst článek › Třebaže se situace nikdy dopředu zcela odhadnout nedá, podle vedoucího odboru životního prostřední a zemědělství letos bude v regionu hrozit hodně holin. „Pokud se pokácí jeden strom, tak se to může dotknout i dalších, dochází k narušení stability porostu,“ vysvětlil Smutný. To znamená takový dominový efekt, kdy se na lese podepíše vítr, pak sucho, pak i škůdci. A les prosychá rychleji. Jak to může dopadnout, je vidět u Veletova, Konárovic a Lžovic. Sucho nedělá problémy jen již rostoucím stromům. Komplikovalo i vysazovaní těch nových. „Když to vezmu dva roky zpátky, tak mladé borovice vyrašily, ale kvůli teplu uschly. Loni ale semenáče přežily a teď na volných plochách rostou,“ připomněl Smutný. Jak se situace bude vyvíjet, bude nyní záležet na síle slunce i vláze v půdě. „Mladé porosty nám zatím rostou dál, neprosychají. Horší to je už u velkých borovic,“ popsal situaci Smutný. Vliv samozřejmě může mít i hmyz. „Škůdci se tak namnožili, že stromy vyloženě dorážejí,“ poznamenal vedoucí. Zabíjel kousek za Prahou lovící vlk? Analýza to nepotvrdila Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu