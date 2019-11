V osm ráno panuje Na Výfuku ruch těžké techniky. Kácení budoucího vánočního stromu je pro obyvatele lokality velká podívaná. Někteří o kácení věděli, jiné upoutal ruch techniky. Někteří sledují místo z oken svých domů, jiní se chodí dívat blíže.

Na místě je Petr Ledvina z firmy Kotys, která se stará o samotné kácení stromu. „Když nepřijdou žádné komplikace, tak na tom těžké není nic,“ odpověděl na dotaz, zda očekávají nějaké problémy. Jak řekl, jeřáb strom podrží, dole se uřízne, potom se naloží na nákladní auto a jede na náměstí. „Strom je nutné pořádně přidělat a zajistit, aby se při přepravě nepolámaly větve,“ řekl Petr Ledvina.

Ten řekl, že se v poslední době doporučují menší vánoční stromy z důvodu bezpečnosti. „To aby bylo snížené riziko případného rozlomení a dalších škod,“ řekl odborník. Právě velikost stromu byla důvodem, proč se současní majitelé rozhodli strom pokácet a věnovat městu.

„To nebezpečí tady je, strom je přímo u oplocení, v blízkosti domů, jsou tu obavy při větrných podmínkách, jaké poslední dobu panují,“ řekl František Pražák, z jehož pozemku strom putoval až na náměstí. Vzpomenul na sázení stromu. „Dostal jsem dva stromy v roce 1983, přivezla mi je jedna kolegyně z práce,“ řekl.

Město tak získalo vánoční strom od Kolíňáků. „Jsme rádi, že stromy nacházíme z domácích zdrojů, donátorům děkujeme, je to lepší, než strom někde shánět,“ řekl starosta Michael Kašpar. Ten zmínil, že v posledních letech měl Kolín vždy „domácí“ strom. „Zatím se nám to daří, uvidíme, jak to půjde v dalších letech. Už jich tolik vhodných nezbývá,“ podotkl.

Převoz stromu se ale neobešel bez komplikací, v jistém smyslu takřka tradičních. Kvůli jednomu zaparkovanému autu nebylo možné projet Pražskou ulicí.

Vánoční strom čeká slavnostní rozsvícení na první adventní neděli 1. prosince. Až poslouží svému účelu, tak jeho dřevo poslouží k topení v psím útulku Alíkov v Kolíně.