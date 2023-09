Celkem šedesát žádostí pro obce do 2000 obyvatel odsouhlasili tento týden středočeští zastupitelé. Na rozvoj obcí bude dohromady rozděleno z Fondu obnovy venkova více než 35 milionů korun. Na Kolínsko poputuje jedna z vůbec nejvyšších dotací.

Ta míří do Kouřimi. Středočeští zastupitelé městu přiklepli 1 908 000 korun. „Na obnovu fasády takzvané Střelnice, historické budovy v Kouřimi,“ píše kraj na svém webu.

Peníze směřují i do sousedních okresů. Například Žehušice na Kutnohorsku záskají o částku 825 tisíc korun. Městys si plánuje pořídit nový multifunkční traktor. Do Záboří nad Labem pak poputuje 843 000 korun. Obec plánuje svatbu silnice v obci Vinařická.

Další dotace v různých středočeských obcích podpoří například opravy silnic, stavbu víceúčelového hřiště, rekonstrukci mateřské školy, školní jídelny či tělocvičny. Náměstek pro oblast financí a dotací Michael Kašpar sdělil, že jej krajská podpora malých obcí těší, neboť finanční situace malých obcí v okamžiku, kdy mají investovat, není podle jeho vyjádření v žádném případě jednoduchá. „Současně bych rád vyzval další obce v kraji, aby se svými projekty do dotačního programu přihlásily,“ sdělil.

Tisícovka na obyvatele

Středočeský kraj na svém webu uvádí, že poskytnutí dotací vychází z Programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. „Program je vyhlášen na čtyři roky a obce z něj mohou získat 1000 korun na jednoho obyvatele a využít je na jakoukoli obecní infrastrukturu. Menší obce (do 199 obyvatel) mohou žádat o maximální dotaci 200 000 korun. Celkový objem finančních prostředků na celé čtyřleté období činí 578 milionů korun,“ píše kraj. Informace ohledně Středočeského Fondu obnovy venkova 2021–2024 pro obce do 2000 obyvatel naleznou žadatelé zde.