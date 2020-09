Právě ta patřila k nejnáročnější části oprav. Musela se staticky upravit budova, propadala se podlaha. Kostnice v Kolíně je skromnějším protikladem známé sedlecké, nikdy ale nesloužila návštěvníkům, kterým bude nyní zpřístupněna. Kosterní výzdoba není replikami, pochází přímo z místního hřbitova, kam lebky a další pozůstatky putovaly přímo z přeplněných hrobů, aby v nich třeba při epidemiích uvolnily místo. V opravené Staré škole vznikla interaktivní expozice z dílny místní firmy Kluci vespolek přibližující zajímavou a často vtipnou formou význačné místní rodáky.

Slavnostní zahájení otevřely liturgické skladby v podání zpěvačky Elišky Tesařové za klavírního doprovodu Jana Čecha. Starosta města Michael Kašpar poté přivítal své zástupce Ivetu Mikšíkovou a Michala Najbrta i předchůdce ve funkci a nyní poslance Parlamentu Víta Rakušana, zástupce projekční kanceláře Jakuba Masáka i provádějící firmy BFK Zásmuky Jiřího Fořta a Pavla Kabáta, církev zastupoval kolínský farář Ján Halama a především pomocný biskup pražský Mons. Zdeněk Wasserbauer. „Přál bych Kolíňákům, aby si sem našli cestu jen k prostému odpočinku a usebrání se v klidném prostoru,“ vinšoval mimo jiné a společně s farářem provedli malou mši, když ukázky z Nového i Starého zákona četla Kateřina Tesařová.

Všichni hosté doplnění ještě o Jiřího Nováka a Honzu Švarce z Kluků vespolek poté slavnostně přestřihli pásku a celý areál byl tímto aktem otevřený. Pod hradbami hrála kapela Park Quartet, mladí skauti pak před vstupem do vnitřních prostor regulovali počet vstupujících, takže se před nimi tvořily fronty. Slavnostní den ještě podtrhl večerní koncert Komorního souboru České filharmonie v chrámu svatého Bartoloměje, který byl omezený jen pro zhruba dvě stě připravených míst k sezení. Od neděle jsou tak parkány otevřeny denně od osmé ranní do osmé večerní, do vnitřních prostor se platí vstupné a prohlídky zde provádějí pracovníci Regionálního muzea, pod které nyní patří.