Místostarosta Michal Najbrt připomněl, že Kolín vyzval cestující i okolní obce, aby podali podněty k autobusové dopravě. „Předali jsme je Integrované dopravě Středočeského kraje. Většina podnětů by měla být vyřešena do 1. října,“ uvedl.

Dvě třetiny podnětů se podle starosty Michaela Kašpara byly stížnostmi na linku 705 mezi Kolínem a Kutnou Horou, kde se děti dojíždějící do školy ráno do plných autobusů nevešly. Místo sedmdesáti cestujících v době před covidem najednou začalo jezdit kolem 110 lidí, na což jeden kloubový vůz nestačil. Nyní už je přidán jeden autobus navíc. Linka je navíc spojem, jímž míří do práce zaměstnanci průmyslové zóny.

„Řešíme také, zda by bylo možné změnit čas spoje, který jezdí kolem Zibohlav,“ dodal starosta. Na zastávce má být v 7.32 hodin, ale přijede deset minut před osmou, což je pro školáky pozdě. Než autobus dojede do Kolína, má na trase šest objížděk.