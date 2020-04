ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Původně se hovořilo o tom, že by se brány areálu otevřely, aby lidé mohli třeba prodávat své výpěstky. V první fázi chovatelé uvažovali o tom, že se bude prodávat pouze ve venkovní části areálu za dodržení všech hygienických pravidel. Po zasedání výboru se ale kvůli obavám o dodržování opatření ustoupilo.

Jiří Král hovořil o opatřeních, která by bylo nutná dodržet. "Čekalo by nás zajištění dezinfekcí, dohlížení na dodržování odstupů lidí, to bychom museli hlídat," popsal plány, kdy se ještě hovořilo o otevření. Každý prodejce by musel mít dezinfekci k dispozici svým zákazníkům.

Na štítarský zvířecí trh si najdou každý týden cestu stovky lidí. Tentokrát se budou nebudou moci podívat ani v neděli 26. dubna. Na místě zájemci tradičně nakupují jak domácí zvířata, tak i třeba zeleninu, ale i řadu dalšího zboží – ať už pro zvířata, či nějaké další chovatelské a pěstitelské potřeby.