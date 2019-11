„Není to ale jen o penězích. Ty jsou hlavním důvodem, ale přidávají se další otázky typu inkluze a další problémy, které současné školství trápí,“ řekla zástupkyně ředitelky 3. základní školy Kolín Martina Martínková. Co vše učitelé požadují, bude vyvěšeno na budově školy. Na 3. ZŠ Prokopa Velikého se do stávky přihlásilo už více než třicet učitelů, takže provoz školy bude přerušen. Zavřená bude také školní družina a jídelna.

Ke stávce se přihlásila také odborová organizace 1. základní školy Kolín Bezručova. Čeká se na konečné rozhodnutí, zda to bude skutečně stávka, nebo jiná forma protestu. Pokud stávka, bude uzavřená celá škola, družina a omezený provoz jídelny. Všem žákům budou na středu obědy odhlášeny, v případě zájmu je nutné oběd osobně přihlásit a zaplatit plnou nedotovanou cenu.

Druhá základní škola Kolín Kmochova se ke stávce nepřipojuje, čtyřka zapojení do stávky řeší, pětka nestávkuje, na šestce v pondělí kolem poledne ještě nebylo jasné, zda bude škola uzavřená zcela nebo jen částečně. Na sedmé základní škole Kolín se ke stávce přihlásilo jen několik učitelů, takže škola bude mít ve středu normální provoz.

Kolínské střední školy do stávky vesměs nejdou. Normálně učit se ve středu bude na průmyslovce, na obchodce, na stavebce a s největší pravděpodobností také na gymnáziu, kde se nenašel žádný lídr, který by se ke stávce přihlásil.

Jinak je tomu na Gymnáziu Český Brod. Tam už je stávka schválená a studenti do školy nepůjdou.

Varianta spíše ne je aktuálně na Základní škola Žitomířská Český Brod, nerozhodně je na Základní škole Tyršova Český Brod. Učit se bude ve středu na Základní škole Pečky.

A co si o stávce myslí rodiče a prarodiče školáků? „Učitelé určitě potřebují víc peněz, vzdělání dětí, to je naše budoucnost. Také potřebujeme do školství dostat muže,“ řekl Petr Adámek z Kolína.

„Ve školství je to celkem bída, někam se to řítí. Mám čtyři vnoučata, učím je dějepis, zeměpis, málem český jazyk,“ dodal. „Rozhodně nesouhlasím s tím, aby byly rozdílné platy podle odpracovaných let. U mě měl vždycky dvacetiletý kluk stejně jako padesátiletý muž, když dělali stejnou práce a dělali ji dobře,“ shrnul Petr Adámek.