Stávka: čekárny kolínské polikliniky zejí prázdnotou

Kolínsko - Čekárny kolínské polikliniky zejí prázdnotou. Chodby, kde jindy čekají pacienti praktických lékařů, jsou prázdné. Důvod je jediný – stávka.

Dveře první ordinace oznamují příchozím, že lékaři dnes bojují i za své pacienty, nejen o svou existenci. Nad tímto oznámením je vylepená cedulka, že pan doktor neordinuje od středy až do pátku.

Lékařka, která má ordinaci vedle oznamuje plakátem svým pacientům, že míra její trpělivosti přetekla a proto 18. října zavírá ordinaci.

Na dalších dveřích se příchozí dozvědí, že objednaní pacienti byli telefonicky přeobjednaní na náhradní nejbližší možné termíny a akutní případy budou ošetření lékařskou službou první pomoci či rychlou zdravotnickou pomocí.

Jiné vstupní dveře do ordinace praktické lékařky oznamují pouze to, že 18. října se koná stávka. Žádné další vysvětlení na nich není. Právě k těmto dveřím zamířila seniorka z Kolína. „Já k paní doktorce nechodím, nesla jsem ji jen zdravotní zprávy mé sestry,“ vysvětlila žena, která si nepřála být jmenovaná. Dodala, že zbytečnou cestu na polikliniku nevážila, šla sem od svého specializovaného lékaře. „V nemocnici ale normálně ordinují,“ dodala ještě žena, která přijela na kole. „Oblastní nemocnice Kolín se protest netýkal,“ potvrdila mluvčí Stanislava Kubincová.

Lékaři ve své ordinace zavřeli na protest. Vadí jim řada zbytečných hlášení a soupisů, povinné EET, ale také například povinné elektronické předepisování léků. Podle lékařů budou tak ta nejcitlivější data shromažďovaná na jednom místě bez toho, aby s tím pacienti souhlasili. „Když to fungovalo do teď na papíře, tak nevím, proč by najednou měly být recepty v elektronické podobě,“ řekl svůj názor Lukáš Holan.

Změna se nelíbí ani Pavle Chlupové. „Prý nebude možné vyzvednout recept další osobě. To se mi jako pracujícímu člověku opravdu nelíbí. Mám si v práci brát volno, jen kvůli receptu, který mi nyní mohl vyzvednout kdokoli z rodiny?“ diví se mladá žena a dodává: „A jak k tomu přijdou senioři, kteří jsou zvyklí na starý systém nebo ti, kterým již každá cesta k lékaři dělá potíž a takhle za ně alespoň recepty mohly vyzvedávat děti.“

Ke stávce se připojil například kolínský lékař Vojtěch Blecha. Důvodem je rostoucí administrativa, ale i další problémy. Například nemožnost psaní receptů mimo internet. „Nevím, jak to budu dělat, až pojedu za starou paní na vesnici a nebudu jí moct napsat v ruce,“ vysvětlil. Navíc tyto záležitosti budou podle jeho slov pro mnohé lékaře představovat další zátěž co do pořízení výpočetní techniky, když se každý recept bude muset připojit k elektronickému systému. „Stávající technika mnohdy nebude stačit rychlostí a výkonností,“ dodal Vojtěch Blecha.