/FOTOGALERIE/ V průmyslu i stavebnictví se dlouhodobě hovoří o nedostatku zaměstnanců; experti se pak shodují, že sázka na takové vzdělání může být velmi lukrativní, co se týká výdělku i pracovních příležitostí. Cestu na den otevřených dveří Střední odborné školy a středního odborného učiliště stavebního v Kolíně si tak našly stovky žáků základních škol.

Stavební obory lákají, přišly se podívat stovky žáků. | Foto: Deník / Jakub Šťástka

Jak uvedl ředitel školy Jindřich Synek, rodiče i žáci reagují na trend, kdy trh práce ukazuje, že řemeslníků je nedostatek a firmy je poptávají ve velkém. „Není týden, kdy by někdo nepřišel, nebo nevolal, aby se ptal, jestli nevíme o nějakém absolventovi, který by chtěl nastoupit do práce. Lidé ví, že zájem o řemeslníky jde nahoru, perspektiva tu je,“ vysvětlil. Základní školy sice v mnohých případech znovu obnovují vyučování předmětů jako jsou dílny, ale současní deváťáci, kteří si vybírají další studium, je už nemuseli absolvovat.