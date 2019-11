Poté město plánuje stanovit harmonogram, který byl ve smlouvě nastínění. „Od začátku stavby by měla být hala dokončena do osmnácti měsíců,“ uvedl kolínský starosta.

Michael Kašpar uvedl, že nepředpokládá, že by se se stavbou mělo začít pár dnů před Vánoci. „Chceme se ale domluvit hned po Novém roce,“ řekl. Stavbu by totiž nemusela zpozdit ani zima – a to ani teploty pod bodem mrazu. „Máme to rozdělené na několik klíčových etap. První etapa se týká zemních prací a zakládání pilotů. To je možné i v minusových teplotách,“ vysvětlil starosta, proč sportovní hala nebude muset čekat na jaro.

O stavbu sportovní haly se ucházelo hned několik firem, nejlevnější nabídka se pohybovala ve výši zhruba 97 milionů korun. Další firmy nabídly 101 milionů, třetí v pořadí 108 milionů, nejdražší nabídka pak dosáhla výše zhruba 128 milionů korun, uvedlo vedení města.

V minulosti bylo nutné pro stavby místo připravit i co se týká přeložek sítí. Některé totiž vedly místem, kudy má samotná hala stát: vodovod, kabel vysokého pamětí a podobně. Město také v minulosti řešilo napojení na kanalizaci, ta vede brankovickou ulicí kolem atletického stadionu. Město tehdy nechtělo celou lokalitu rozkopat a napojení na kanalizaci řešily a její budování řešily pomocí takzvaných protlaků.