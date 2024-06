Za provoz linky v systému PID by měl Středočeský kraj v dalších zhruba devíti letech dopravci zaplatit přibližně 247,7 milionu korun. Na svém webu kraj uvádí, že většinu, tedy více než 170 milionů korun, zaplatí město Kutná Hora. Provoz by měl dopravce Lutan zajišťovat až do 30. listopadu 2034.