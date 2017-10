Startuje projekt zlepšování škol

Kolín - První ročník projektu na zlepšování středních škol v Kolíně startuje. Studenti zapojených škol se budou v následujících měsících během výuky zamýšlet nad tím, co je to veřejný prostor a jak by chtěli zlepšit svou školu nebo její bezprostřední okolí.

dnes 12:11 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Kucej

Navíc si všechno vyzkouší v praxi. Soutěží o 2 x 50 000 korun na dva nejlepší nápady. Organizátorem projektu je Lepší místo. Do soutěže se zapojily Střední průmyslová škola strojírenská, Obchodní akademie, Odborná střední škola podnikatelská a SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín. ČTĚTE TAKÉ: V Kostelci a okolí se rozmohly černé skládky. Končí na nich větve i nábytek ČTĚTE TAKÉ: Kolín byl oceněný za chytrou klíčenku

Autor: Lucie Mašínová