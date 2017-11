Startuje oprava sídlištní magistrály

Kolín - Oprava Masarykovy ulice, alias sídlištní magistrály startuje. Plánovaný termín zahájení rekonstrukce je od úterý 14. listopadu. Pracovat by se mělo do 3. prosince.

„Jedná se o první část. Pokusíme se dělat práce po částech, aby provoz byl omezen co nejméně. První fáze bude představovat úsek mezi ulicemi Benešova a Tyršova,“ předeslal starosta Vít Rakušan. Zároveň doplnil, že oba kruhové objezdy v tomto úseku, tedy Benešova x Masarykova a Tyršova x Rimavské Soboty x Masarykova, zůstanou v ostatních směrech v provozu. Bude se opravovat komunikace společně s obrubníky apod.

Zmizet by tak měly například i „hupy“ vzniklé tím, že se postupem času do asfaltu zespodu prokreslil původní povrch silnice, tedy panely. Ve výsledku to pak tak trochu vypadá, jako když místo autem jedete ve vlaku. „Řešili jsme, zda panely vybourat, což by bylo ovšem podstatně dražší a také delší oprava,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Zhotovitel nakonec navrhl, že na panely dá geomříž a pak se vše vyztuží speciálními vlákny. „Tímto způsobem se ještě žádná silnice v Kolíně neopravovala. Jak se to osvědčí, to uvidíme třeba po pěti letech,“ dodal místostarosta.

Objízdná trasa povede ulicemi Masarykova – Tyršova – Družstevní – Benešova, přičemž v části Tyršovy ulice a v Dělnické ulici bude po dobu opravy zákaz zastavení.

Město současně vstoupilo v jednání se společností Kaufland, aby v nočních hodinách umožnila oficiální parkování obyvatel sídliště na jejím parkovišti. „Jsme připraveni to Kauflandu kompenzovat,“ dodal starosta.

Další fáze oprav Masarykovy ulice přijdou na řadu na jaře. Celkem by rekonstrukce měla stát kolem 20 milionů. „Záleží na tom, kdy se bude moct začít na jaře pracovat, ale do konce května by mělo být hotovo včetně všech tří kruháků,“ upřesnil místostarosta. „Aspoň že to nebude rozkopané na zimu,“ zhodnotil obyvatel sídliště Michal Čížek. „S parkováním je to už teď náročné, takže při opravě to bude boj, ale nějak to holt budeme muset zvládnout,“ dodal.

Původně bývala Masarykova ulice čtyřproudová a bez kruháků, ty tam vyrostly zhruba před deseti lety. Před jejich vybudováním zde docházelo k dopravním nehodám, dokonce bohužel i jedné s těmi nejhoršími následky. Proto se kdysi přišlo s řešením právě prostřednictvím kruhových objezdů. Jak vyplývá z policejních statistik, od té doby tam k vážným dopravním nehodám již nedochází a provoz se stal skutečně o hodně klidnějším.

Tak trochu se ale zapomnělo, že kruhové objezdy jsou provizorní – vybudované ze snadno demontovatelných prefabrikátů. Počítalo se, že po čase se jejich přínos vyhodnotí a případně se přejde k vybudování klasických kruhových objezdů.

A právě k tomu se přistoupilo nyní. V další fázi oprav Masarykovy ulice, tedy na jaře, dojde k úpravě kruhových objezdů. Z provizorních kruháků budou trvalé stavby. Všechny tři kruhové objezdy (tedy na křižovatkách ulic Benešova x Masarykova, Masarykova x Rimavské Soboty x Tyršova a Masarykova x Rimavské Soboty x Bezručova) budou vypadat podobně jako kruhák u gymnázia.

Uzavírka a MAD Uzavírka se dotkne městské autobusové dopravy, a to linek č. 1, č. 3, č. 4, č. 6, č. 10, č. 22 a č. 30. Po dobu rekonstrukce tyto linky nebudou zajíždět do zastávek Masarykova I a Benešova. Náhradní zastávky zřízené nebyly, bude třeba využít zastávky v dochozí vzdálenosti, tedy zastávky Samoobsluha a Masarykova II.