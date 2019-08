Výkopové práce s sebou samozřejmě přinesou omezení průchodu pro chodce a průjezdu i parkování v těchto ulicích pro řidiče. „Vždy bude třeba část ulice vyparkovat. Nikoli ale všechny celé ulice najednou, jen vždy podle toho, jak se bude rekonstrukce posunovat,“ řekl místostarosta Najbrt s tím, že předem určit harmonogram postupu prací přesně na den a metr v této chvíli nelze.

Celá akce by měla trvat do pátku 18. října. Velká oprava plynovodu samozřejmě neznamená, že obyvatelům sídliště nepůjde plyn a budou do října vařit na přenosných vařičích. „Možná drobné výluky budou, ale ne tak, že by se lidem na dva měsíce odpojil přívod plynu,“ ujistil místostarosta.