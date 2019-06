Kolín - V souvislosti o očekávaným odstoupením Víta Rakušana z funkce starosty Kolína mu zastupitelé města na svém posledním zasedání odhlasovali mimořádnou odměnu za úsilí a aktivity v oblasti investičních akcí v roce 2018 a první čtvrtletí 2019. Tato odměna činí 93 400 korun hrubého.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

„S panem Rakušanem se známe deset let, poznali jsme se jako nespokojení občané, kdy jsme už nemohli ustát situaci, jaká byla na městě. Po deseti letech si nedokážu přestavit, že by někdo tuto částku, která je v uvozovkách směšná, za deset let, kdy rodina trpí, přátelé trpí, trpí dotyčný, chtěl zpochybnit,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.