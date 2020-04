ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Potvrdil to Viktor Prokeš, šéf kolínské městské policie. „Nebudeme tolerovat větší skupiny lidí, nebo když někdo nebude nosit roušku,“ připomněl.

Lidi nedodržující platná nařízení mohou strážníci v rámci svých pravomocí vykázat z místa. „Pokud neuposlechnou, může jim být uložena bloková pokuta až do výše deset tisíc korun,“ připomněl Prokeš, že strážníci spolupracují se státními policisty.

Bez shlukování lidí

Podobně to o svátcích bude vypadat v Českém Brodě. Hon na případné partičky koledníků se tam rozhodně nechystá. „Opatření budeme kontrolovat jako dosud. Je to stejné, jen s hlídkou navíc. Svou činnost koordinujeme s Policií České republiky,“ řekl Jan Svoboda, který velí Městské policii v Českém Brodě. Jedno opatření se ale v době Velikonoc chystá. „Přes víkend budeme kontrolovat hřbitovy, parky a podobná prostranství, aby se na nich lidé neshlukovali,“ vysvětlil.

Řešit případné prohřešky především domluvami mají v plánu ve Velkém Oseku. „Obecní strážník má službu na Velikonoční pondělí. Uvidíme, jak zareagují lidi. Počítáme případně s řešením v rovině domluv,“ uvedl starosta Pavel Drahovzal.

Pokud by lidé na domluvy nereagovali, mohly by následovat pokuty. Starosta Velkého Oseku ale nečeká zásadní problémy, lidé podle jeho zkušeností vládní nařízení dodržují. „Čekám, že to bude probíhat jako dosud, nepočítám, že budou chodit velké skupiny koledníků,“ dodal Drahovzal.

Zvýšený dohled nebude

Zvýšený dohled nechystají ani Červené Pečky. „Myslím, že u nás to občané pochopili, zatím žádné problémy s nedodržováním karantény nebyly. Nějaký monitoring ale proběhne,“ řekl Lubomír Jirků, starosta Červených Peček.

Podobná situace je také v Cerhenicích, ani tam se žádná speciální opatření nechystají. „Věříme, že každý bude respektovat vládní nařízení, a tím se bude snažit, aby celá situace kolem koronaviru pominula,“ poznamenal starosta Marek Semerád.

Situace je podobná i v sousedním okrese. Kontrola dodržování nošení ochranných pomůcek tak bude v Kutné Hoře ve stejném režimu, jako tomu bylo dosud. Potvrdil to Josef Viktora, kutnohorský starosta. „Městská policie pravidelně dohlíží na to, aby se lidé neshromažďovali a používali ochranné pomůcky. Na sváteční pondělí se nechystá nic zvláštního,“ vysvětlil. Podle jeho slov se ale dá předpokládat, že lidé kvůli hezkému počasí budou chtít vyrazit do přírody a do parků.