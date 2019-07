Té se letos jako již v několika předchozích letech dostalo Kolínské řepařské drážce, tentokrát na další výsadbu stromů a instalaci herních prvků. Automobilka podpořila také TJ Sokol Kolín na nákup vybavení pro oddíl sportovní gymnastiky a Střední odborné učiliště informatiky a spojů Kolín, které chce pořídit vybavení multimediálního a grafického studia. „Někteří ze studentů této školy se již stali zaměstnanci automobilky,“ připomněl za TPCA Tomáš Paroubek, který slavnostní předávání šeků moderoval.

Dalším oceněným se stal Kolín. „Za město poděkoval starosta Michael Kašpar, a to jak za šek na 400 tisíc korun, tak i za celý grantový program. Kolín peníze použije na vybudování kuličkového hřiště. „Někdo řekne, že za našich mladých let jsme udělali patou důlek a nestálo to 700 tisíc korun. Tohle ale není jenom důlek, bude to desetimetrové hřiště, čtyři metry vysoké, bude po celém svahu dětského hřiště v Rimavské Sobotě, obsahovat bude celkem pět drah,“ popsal starosta. „Inspirací pro vybudování kuličkového hřiště pro nás byla kuličková dráha ve Zruči nad Sázavou, kam se za touto atrakcí sjíždí rodiče s dětmi z širokého okolí. Věřím, že stejně tomu tak bude i u nás v Kolíně,“ dodal starosta Kašpar a vyzval prezidenta a viceprezidenta TPCA na soutěžní klání na budoucí nové kuličkové dráze. Rukavice ke kuličkovému utkání byla poté hozena také od zástupce CzechInvestu.

Další šek na podporu si odnesla zástupkyně Sokola Velký Osek na rekonstrukci sokolovny, další podpora míří do Sendražic na výsadbu stromů a úpravy hřiště a udělají ji členové spolku SRTG Kolín.

Letošním devátým podpořeným záměrem je pořízení potřebného moderního technického vybavení pro vysílání dětí a mládeže v rámci projektu Bezpečný Kolín.

Závěr slavnostního dopoledne patřil ještě jedné události. Automobilka věnovala dvěma kolínským organizacím další vozy ze své produkce. Management automobilky předal vůz Citroën C1 pro Domácí hospic Srdcem a Toyotu Aygo, která má v rámci vyrobených vozů pořadové číslo 3 500 000, pro kolínský Český červený kříž.