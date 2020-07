„Náš obor je velice specifický. Nejenže stojí fyzické síly, ale je náročný psychicky,“ uvedla například ředitelka Domova pro seniory v Pňově – Předhradí Zdenka Farkašová.

Se zaměstnanci je to u nich stejné jako téměř všude jinde. „Tato práce se prostě musí dělat srdcem. Kdo nemá sociální cítění, dělat ji nemůže. Neobstojí. Nezlobím se za to na lidi, opravdu to nemůže dělat každý,“ poznamenala ředitelka s tím, že domov aktuálně hledá pečovatelku či pečovatele na plný i zkrácený úvazek.

Že je těžké sehnat zaměstnance, potvrzuje také ředitelka kolínského domova pro seniory Ivana Nováková. „Je to bohužel setrvalý stav,“ konstatovala. Domov momentálně shání zdravotní sestřičky i ještě jednu pracovnici na přímou péči do pobytové služby. „Máme tabulkové platy, které nejsou až tak špatné, nabízíme různé bonusy, jako například bezúročné půjčky z fondu kulturních a sociálních potřeb, penzijní spoření apod.,“ připomněla ředitelka.

Slovy „úplně stejné“ charakterizují situaci v Domově Clementas v Mlékovicích. Aktuálně hledají všeobecnou zdravotní sestru, jedná se o novou pozici v rámci rozšiřování kapacity. Domov tuto práci nabízí sestrám z celé republiky s možností ubytování nebo přespávání mezi službami zdarma, obědy zdarma, kadeřnictví v místě se slevou, slevu na léky, levnější telefonní paušály pro celou rodinu a další bonusy. A plat až 46 500 měsíčně.

Přesto inzerát stále z nabídky volných míst nemizí. Ani ten na pečovatele, jejichž náplní práce je pomoc klientům s běžnými denními činnostmi, jako je hygiena, pomoc při podávání jídla a pití, při oblékání, při volnočasových aktivitách. Plat až 30 tisíc korun.

V Domově pro seniory U Pražské brány v Kouřimi standardně hledají nejčastěji zástup v době dovolených, ať už na úklid, ale i pečovatelky – vlastně na jakékoli pozice.

Pečovatelská služba v Pečkách má podle slov ředitelky Petry Čermákové momentálně naplněný stav kmenových zaměstnanců, na léto ale hledala pracovníky na dohodu.

„Lidé mají zažité, že pečovatelská služba obnáší úklid, obstarání nákupu, dovážku obědů. Jenže dnes je to jinak. Tyto činnosti představují asi 20 procent naší práce. Všechno ostatní je přímá osobní péče, tedy hygiena včetně výměny inkontinenčních pomůcek či podání stravy. A lidé, kteří se k nám hlásí, najednou řeknou, že měli jinou představu,“ popsala ředitelka s tím, že leckdy se k jednomu klientovi jede třeba i čtyřikrát za den. A to je další problém: případní zájemci o výpomoc leckdy nemají řidičský průkaz, ale pečecká pečovatelská služba působí i v okolních obcích.

Jediným z oslovených zařízení pečujících o seniory a nemocné, kde si na aktuální nedostatek zaměstnanců nestěžují, je domov v Olešce. „Máme své stálé pracovníky,“ řekli.