„Důvodem je, že začne fungovat nový provozovatel městské autobusové dopravy a doteď vlastně z MHD nedostáváme žádná data. Proto jsme se rozhodli, že vše spustíme až po novém roce,“ informoval místostarosta Michal Najbrt. Nyní se podle jeho slov dělá diagnostika, řeší se, odkud jaká data bude město získávat.

„Zkrátka abychom měli z MHD přesná data jak co do počtu cestujících, tak i do jejich skladby, tedy například, kolik osob se přepraví zdarma, tj. děti a senioři. Dnes vlastně nevíme, jestli zdarma přepravíme pět nebo padesát tisíc lidí,“ uvedl místostarosta.

Na prvních šest měsíců bude mít město provoz programu zkušebně, tedy zdarma.