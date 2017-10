Sportovní hala bude téměř o dva metry vyšší

Kolín – Architektonická studie na novou sportovní halu v Borkách jde do finále. „Zapracovali jsme připomínky sportovních klubů, které zapracovat šly,“ uvedl místostarosta Michael Kašpar. Jedna z nejzásadnějších změn je zvýšení světlé výšky haly, tedy prostoru využitelného pro sport, z 7,2 metru na 9 metrů. „7,2 metru je v pořádku dle regulí volejbalu či basketbalu, ale vyslyšeli jsme přání sportovců a halu navýšíme,“ popsal místostarosta.

Kolik to bude stát navíc? „Nebude to tak hrozné, jak jsme si původně mysleli. Při předpokládané investici na výstavbu haly kolem 55 milionů korun jsou odhadnuté náklady na navýšení do dvou milionů. Hala by měla sloužit minimálně 30, 40 let i déle, takže jsou to náklady, které jsou vhodné,“ dodal.

„Aby z malé haly nakonec přece jen nevznikla původně plánovaná velká,“ smál se Kolíňák Jan Švejda. „Žádné další rozšiřování se nekoná, jen ve stejném designu zmíněné navýšení,“ řekl místostarosta.

Po dokončení studie se začne projektovat, řeší se ještě napojení kanalizace a také ještě povrch haly tak, aby vyhovoval co nejširšímu spektru sportů. „Za poslední roky jsem odpovídal na řadu dotazů, x krát jsem odrážel něčí naštvání. Ale zkrátka Kolín postaví halu, až si to bude moci dovolit bez dluhů, a takovou, na kterou má. To splňuje tato hala v roce 2019,“ dodal starosta Vít Rakušan.