/FOTOGALERIE/ Pražská ulice v Kolíně, jejíž rekonstrukci provázely značné problémy a průtahy, dosud není zkolaudovaná. Město prodloužilo režim předběžného užívání do konce září. Důvodem je podle místostarostky Ivety Mikšíkové část dokumentace, kterou zatím město ještě řeší s dodavatelem prací.

V těchto dnech se do Kolína vypravil soudní znalec, aby se s problematikou Pražské ulice seznámil. Nyní se čeká na informaci, kdy a za kolik by mohl být hotový znalecký posudek, který vnese světlo do sporu mezi městem a společností Geosan například ohledně několika desítek změnových listů stavby.