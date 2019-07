Vybraná firma ale dosud nepřevzala staveniště a už to vypadalo, že spor mezi ní a městem zamíří k soudu. Jak ale informoval starosta Michael Kašpar, jedná se nyní o mimosoudním vyrovnání, oba právní zástupci, jak firmy, tak města, se zatím nechtějí soudit.

Další řešení se odložilo na září. „V této chvíli se jedná na osobě znalce, zkusíme se na něm společně domluvit. Ten vypracuje znalecký posudek stejně jako u Pražské ulice. Nikdo nechce jít zbytečně k soudu,“ řekl starosta.

„Máme předjednaného renomovaného znalce, docenta z fakulty ČVÚT. Zatím s ním nemáme uzavřenou smlouvu, ale předběžně se vyjádřil, že by udělal posudky jak na Pražskou ulici, tak na Třídvorskou. V této chvíli má hodně posudků, navíc je období dovolených, takže se dojednávají podmínky, například, kolik bude posudek stát apod., a od září by se na něm začalo pracovat,“ upřesnil starosta Kašpar.

Září je podle něj celkem vhodný termín, beztak než se město s oběma firmami shodne, udělá se zadání, do poloviny srpna to jistě bude trvat. Vybrat jinou firmu, která by se do prací v Třídvorské ulici pustila, město nemůže, protože smlouva s původní firmou stále platí.