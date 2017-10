Spojnici Prahy s Říčany a Kutnou Horou otevřou o dva měsíce dřív

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ - Hned dvě kulatá výročí slaví letos kutnohorské Gymnázium Jiřího Ortena. Je tomu již sto šedesát let, co v Kutné Hoře začala působit C. k. vyšší reálka, přímý předchůdce dnešního gymnázia. A zároveň dvacet let, kdy se výuka přestěhovala do současných prostor v Jaselské ulici.