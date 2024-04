Speed Marathon se odehraje v pátek 19. dubna, na Kolínsku bylo vybráno třináct lokalit, mimo jiné Doubravčany, Poďousy nebo některé ulice přímo v Kolíně. „Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti,“ sdělila mluvčí policie Hana Rubášová.

Na výběru se nepodíleli pouze dopravní policisté. Své tipy zasílala také veřejnost. „Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích,“ připomněla mluvčí.

V loňském roce bylo do akce nasazeno přes 701 policistů, kteří v průběhu dne zkontrolovali 5226 vozidel. Celkem zaznamenali 2774 dopravních přestupků, z čehož 2146 případů bylo porušení stanovených rychlostních limitů, z toho 1996 bylo řešeno pokutami v celkové hodnotě téměř 1, 4 milionu korun.

Kde se bude měřit na Kolínsku?

sil. I/12 lokalita Zlaté Slunce

sil. I/2 obec Doubravčany

sil. II/125 obec Poďousy na návsi směr Kolín

sil. I/2 obec Ždánice

sil. III/12557, k.o. Kolín ul. Veltrubská u fa. Sihelský

sil. III/3279, Jestřabí Lhota na příjezdu od Němčic 2

sil. II/330, Český Brod, ul. Klučovská u Veteriny

sil. I/12 km 3,500 odbočka k betonárce

sil. I/12 km 24,500 k.o. Plaňany u nadjezdu

sil. I/38H Kolín město, ul. Pražská u BČS ZeroGas

Kolín, ul. U Nemocnice, u ObN Kolín

sil. II/125, Kolín, ul. Polepská, lokalita Na 15-ti kopách

sil. III/1131 Přistoupim v obci

Kde se měří v sousedních okresech?

Nymbursko

místní komunikace Nymburk, ul. Maršála Koněva u č.p. 2350, 2351

s.č. II/611, Velenka u BUS zastavky směr Sadská

s.č. I/11 km 13, BUS zastavky u křižovatky na Kněžičky směr Praha

s.č. I/11 km 4,7, ko. Kolaje BUS zastavky u BČS Ono - oba směry

s.č. I/11 km 4,7, k.o.Opočnice u odpočívadla oba směry

s.č. I/32 km 18,5 Nouzov - 70km/hod u č.p. 49) směr Jičín

s.č. I/11 Dlouhopolsko, ul. Poděbradská směr Chlumec n C

s.č. I/38 km 73,2 Oseček směr Kolín

s.č. III/3281,Libice nad Cidlinou ul. Odřepská křiž s ul. Mánesova u č.p 286 ( měř u č.p. 500) směr příjezd do obce z Odřeps.

s.č. II/328 Chroustov u č.p. 21 odbočka na Židovice směr příjezd do obce od Jičína

s.č. III/2722, ul. Ke Hradišťku, Sadská poblíž hotelu Modrá Hvězda výjezd z obce

s.č. III/3297,ul. Poděbradská ,Sokoleč směr k s.č. I/38

s.č. II/329, Kouty náves ve směru od Poděbrad

m.k. ul. Za Nádraží, Poděbrady měření v místě před DDM Symfonie, č.p. 56

m.k. ul. Topolová , Milovice u vjezdu na parkoviště Mirakula

s.č. III/32823 Opočnice naproti hřišti směr výjezd k s.č. I/11

s.č. II/330 Činěves naproti uzenářství směr od Netřebic

s.č. III/3316, Stratov naproti č.p. 40 směr výjezd na Milovice

s.č. III/33110,ul. Kostomlátecká, Nymburk v blízkosti staré váhy směr od Kostomlatek

s.č. II/611, Choťánky - Balkán u č.p. 65 oba směry

s.č. II/330, Rašovice náves směr od Budiměřic

Kutnohorsko

sil. I/2 Suchdol

sil. I/2 Svatý Mikuláš

sil. I/38 - křižovatka se sil. III/03321 (pod Kaňkem)

sil. I/38 - křižovatka se sil. III/3273 (nad Hlízovem)

sil. I/38 - u obce Okřesaneč - motorest Na Písku

sil. I/38 Drobovice

sil. I/17 žel. přejezd Koudelov

sil. II/125 Uhlířské Janovice, ul. Smetanova

sil. II/125 Uhlířské Janovice, ul. Jungmannova

sil. II/125 Uhlířské Janovice, ul. Kolínská

sil. II/126 u ČKD a Foxconnu

sil. II/337 Žleby

sil. II/337 Kluky

sil. II/337 Mančice

sil. II/337 Markovice - u výjezdu z lomu

sil. II/339 - žel. přejezd Kalabousek

sil. III/12529 Uhlířské Janovice, ul. 28. října