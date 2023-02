Je tomu tak například v Polepech. Zde mají sousedskou úmluvu, že v den pracovního klidu si odpustí hlučné činnosti s užitím sekaček, křovinořezů či motorových pil. „Dá se říct, že z větší části ji lidé dodržují. Občas se stane, že někdo seká v neděli trávník, ale není to až tak časté,“ zhodnotila starostka Lenka Štěrbová.

Že občas poseká trávu v sobotu, přiznala i Deníkem oslovená obyvatelka Polep. „Když chodíte do práce, tak člověk má čas většinou jenom o víkendu. Takže občas posekám trávu v sobotu. A naopak - také se nám stane, že jdeme na zahradu grilovat a vedle se nám soused pustí do sekání. To není úplně příjemné,“ shrnula.

Podobné ujednání jako v Polepech mají i ve Starém Kolíně. Pojmenovali ho Desatero správného Starokolíňáka s podtitulem „Chovej se slušně, zodpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede“. Kromě poučení o udržování pořádku v obci či dodržování rychlosti obsahuje i nabádání k tomu nerušit sousedy. „Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný klid alespoň v neděli ráno – do desáté hodiny,“ stojí v Desateru.

Inspirace z jiné obce

Jak potvrdil starosta Luboš Želený, v obci k tomuto kroku přistoupili na základě stížností obyvatel. „Desatero jsme vymysleli podle inspirace z jiné vesnice u Prahy a docela se to dodržuje. Občas někdo pilu zapne, ale snažíme se to lidem připomínat, Desatero visí na webu obce a sem tam ho připomeneme v našem obecním zpravodaji,“ dodal starosta s tím, že stejně jako v Polepech to zatím žádnou obecní vyhláškou dané není.

V jiných obcích zatím hlučné činnosti takříkajíc jen „naťukli“, ale k omezení zatím nepřistoupili. „Uvažovali jsme o tom, ale neměli jsme zatím velké stížnosti, lidi se mezi sebou dohodnou. Dokud nejsou potíže, nechceme nic nařizovat,“ sdělila starostka Blanka Řezáčová.

Sekačky nejsou přes auta slyšet

Ve Třech Dvorech pak připomínají onu skutečnost, že lidé jsou přes týden vytížení, takže o víkendu si práce na zahradě musí odbýt. „Vím, že v některých obcích to řešili, ale u nás zatím stížnosti nebyly,“ uvedla starostka Jitka Vokolková a připomněla polohu obce na hlavním tahu Kolín – Týnec – Pardubice, tudíž přes den se zvuk sekaček u hlučné silice vlastně ztratí.