V této dohodě by se město a firma měly také dohodnout na znalce, který posoudí otázky týkajících se obsahu a ceny prací a dodávek ve změnových listech, vlivu těchto prací na termín dokončení akce, vad a nedodělků.

V pondělí otvírají městské jesle

Počínaje 25. květnem se v Kolíně opět otevírají městské jesle. Je na zvážení rodičů, jestli je pobyt v jeslích pro dítě a celou rodinu nutný a bezpečný. Rodiče budou vstupovat do šatny po jednom, ostatní vyčkají před jeslemi, a to jak při příjmu tak při odchodu. Rozestupy budou vyznačeny. Každé ráno děti projdou zdravotním filtrem, tedy měřením teploty, nahlédnutím do krku a pohovorem s doprovodem. Stravování bude probíhat standardně, dětem se vše servíruje individuálně.

Přízemí kulturního střediska dozná změn

V Pečkách se opět se pracuje na budově kulturního střediska. Tedy tentokrát uvnitř. Jde o první etapu prací v interiéru, to znamená o celkovou rekonstrukci přízemí budovy a topení v celém objektu. Práce by měly být hotové do konce září. Největších úprav se dočká sociální zařízení, které už to skutečně velmi potřebovalo. Navíc bude přemístěno, čímž vznikne průchod do zahrady a navíc také vhodné místo pro vjezd vozíčkářů nebo maminek s kočárky i třeba pro úklidovou místnost.

Vodárna se opět otevře veřejnosti

Počínaje úterým 26. května se opět otevírá rozhledna vodárna, a to v pravidelné návštěvní době, tedy od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Tato otevírací doba bude platit do září, od října se poté na podzimní a zimní období zkracuje. Poměrně nedávnou novinkou je možnost zakoupit roční vstupenku na rozhlednu. Ta nabízí jak základní, tak rodinné roční vstupenky.

U Lidlu se srazila tři auta

K dopravní nehodě tří osobních vozidel došlo v pátek 22. května před polednem na kruhovém objezdu u Lidlu v Kolíně. „Příčinou bylo nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly,“ uvedla policejní mluvčí Martina Fejfarová s tím, že při nehodě nehrál roli alkohol. Střet si vyžádal jedno lehké zranění.