Kuriózní případ, který spočíval v nečekaném pasažérovi, řešili kolínští strážníci. Těm totiž řidička nahlásila, že v autě nalezla někoho, koho skutečně nečekala: cizího psa. Nejprve pobíhal po silnici. „Poté, co paní zastavila, tak pes nastoupil do vozidla a vyloženě se mu tam líbilo,“ uvedla Helena Honkiszová, mluvčí kolínských strážníků.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Jakmile hlídka strážníků dorazila na místo, fenka křížence ovčáka „přestoupila“ z jednoho vozidla do služebního, kterým byla převezena do městského útulku. „Cestovatelka neměla žádnou identifikaci, dle které by strážníci na místě mohli zjistit jejího majitele,“ uvedla Helena Honkiszová.