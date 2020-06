Místní Sokolové však nevidí prostor pro kompromisy, protože kdyby se nechala tráva na hřišti uschnout, vznikla by mnohatisícová škoda.

Postup prací nelze vždy přesně určit

Ve čtvrtek 11. června od 18 hodin se v budově Obecního úřadu v Radovesnici I sejdou zastupitelé, aby řešili například navýšení rozpočtu na kanalizaci. Výstavba kanalizace a vodovodu nyní probíhají v ulici Ke Mlýnu a začnou v ulici K Zahrádkám. Obec žádá obyvatele, aby sledovali postup prací ve své ulici. Není totiž úplně přesně možné určit přesný začátek a konec prací v té které lokalitě, a to kvůli možným technickým problémům během stavby, například sesouvání půdy ve výkopech apod.

Ulice Pod Velkým vrchem je nově opravená

Velká část ulice Pod Velkým vrchem v Českém Brodě se dočkala opravy. Práce v úseku od křižovatky s ulicí Slezskou za křižovatku s Moravskou vyšly na více než tři miliony korun. Opravily se chodníky, staré betonové dlaždice nově nahradila zámková dlažba, rekonstrukcí prošla samozřejmě i vozovka, čemuž předcházela výměna vodovodních a kanalizačních řadů a rekonstrukce plynovodu. Došlo i na úpravu zelených ploch. Po dohodě s ředitelem technických služeb byla také vytvořena nová popelnicová stání. Poslední úsek ulice by radnice ráda upravila poté, co vlastníci, jimiž není město, opraví inženýrské sítě pod silnicí.

Letní kino na tvrzi brzy začne

Letos již podeváté se v prostorách tvrze v Nebovidech uskuteční promítání letního kina. Odstartuje v pátek 26. června. Hrát bude každý sudý pátek. Před vysvědčením od 19 hodin začne rodinným dobrodružným filmem Dolittle, větší diváci se po 21. hodině mohou těšit na úspěšnou českou komedii Ženy v běhu. Tvrz bude pro návštěvníky otevřena vždy od 18 hodin, kdy si ji lze prohlédnout, navštívit Pohádkové sklepení, vlastnoručně si vyrobit svíčku nebo okusit váhu kovářského kladiva. Pro děti jsou připraveny hry z tvrzového Harantiště a jako vždy spousta dobrot pod taktovkou nebovidských babiček z Klubu Beseda, Nebovidské tvrze a nově i místního gastromága Radka Šťastného.

Pozemkové úpravy tentokrát písemně

Při komplexních pozemkových úpravách, které probíhají v částech katastrálního území Klipec, Nová Ves I, Velim, Veltruby, Libice nad Cidlinou a Oseček, zvolil tentokrát pozemkový úřad alternativní řešení. Na závěrečném jednání se vždy hodnotí výsledky a účastníci jsou seznámeni s návrhem. Tentokrát ale vzhledem k pandemii a celkovému počtu účastníků jsou tyto informace poskytovány písemně, rozsáhlý materiál je k nahlédnutí například na webech obcí.

Vyrazí na velké setkání Hradišť

Obyvatelé Hradišťka I a Veltrub vyrazí první srpnový den na celodenní výlet na první Celostátní setkání Hradišť, které se uskuteční v obci Dolní Hradiště u Plzně. Pro účastníky z přihlášených obcí platí zlevněné vstupné ve výši sto korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Mottem prvního setkání Hradišť je Modlitba za vodu s Hradišťanem a Jiřím Pavlicou. Chybět nebude taneční zábava, program pro děti, country a folk, dechovka, ochutnávka piv místních pivovarů atd.

Představili Příběhy našich sousedů

Výsledky v pořadí už třetího ročníku projektu pro žáky základních škol s názvem Příběhy našich sousedů se představily v prostorách podnikatelského inkubátoru v Kolíně. Tentokrát se prezentace s ohledem na riziko infekce koronavirem uskutečnila bez přítomnosti pamětníků a veřejnosti. Žáci představili svá videa a rozhovory s pamětníky porotě. Vítězným se stal příběh Věry Harrerové, který zpracovali žáci Základní školy v Týnci nad Labem. Projekt organizuje společnosti Post Bellum.

Cyklotrasa dostala nové značení

Nová cyklotrasa číslo 8263, která spojuje cyklotrasu z Kostelní Lhoty na Milčice a Chotutice přes Velké Chvalovice, má od nynějška i nové znační. „Když jsem na jaře 2017 kontaktoval předsedu Rady značení Klubu českých turistů s dotazem na vyznačení cyklotrasy přes Velké Chvalovice, nečekal jsem, že se realizace protáhne na tři roky,“ říká Tomáš Vodička, radní města Pečky. Ale dobré dílo se podařilo a cyklisté méně znající zdejší kraj už nebudou zbytečně bloudit.

Klenovecká ulice je opravená a už plně průjezdná

V pátek 5. června skončila rekonstrukce Klenovecké ulice, která je tudíž už uvedená do běžného provozu. Práce, která začaly v březnu, koronavirová krize nezbrzdila, skončily v plánovaném termínu. Obnášely kompletní rekonstrukci komunikace, parkovacích míst, chodníků a veřejného osvětlení.

K technickým službám je nyní omezený přístup autem

V ulici K Jízdárně v Doubravčicích se rozjela rekonstrukce. Omezení provozu se dotýká nejen obyvatel domů podél v této ulici, ale i lidí mířících do technických služeb. Příležitostné parkování je v ulici Na Návsi. Oprava silnice by měla skončit na začátku července. Kontejner na bioodpad je na dobu omezení provozu přemístěn do prostoru před kulturním domem, kde bude k dispozici každé pondělí od 8 do 15 hodin. Kontejner na větve zůstává beze změny.