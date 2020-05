Čtvrtkem 21. května odstartovala výstavba nového kruhového objezdu v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry, která si vyžádá uzavírku silnice II/328, tedy komunikace od stávajícího kruhového objezdu u Ovčár směrem k dálnici D11 a Žehuň. Obousměrná objízdná trasa vede přes průmyslovou zónu po silnicích II/125, II/328 a místních komunikacích.

Místo v průmyslové zóně Kolín - Ovčáry, kde bude stát kruhový objezd. | Foto: archiv města

Ve směru od Kolína od kruhového objezdu přes průmyslovou zónu zpět na silnici II/328, ze směru od dálnice D 11 a Žehuně opačně. „Uzavírka potrvá do poloviny září,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Kruhový objezd se staví v souvislosti s aktuálně budovaným obchodním centrem v průmyslové zóně, které by mělo být otevřeno do konce roku a nabídne kromě supermarketu i další obchody a služby jako lékárna, drogerie, řeznictví atd.