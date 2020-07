Od 13. července se v Přistoupimi rozeběhne oprava mostu. Bude se jednat o rekonstrukci trvající několik měsíců, uzavírka je plánovaná až do poloviny října.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Fanta

Zhruba třicetimetrový úsek bude uzavřený kompletně, objízdná trasa by ale neměla být až tak dlouhá, bude to kolem tří kilometrů obousměrně přes hlavní silniční tah I/12. Uzavírka se dotkne také autobusové dopravy, vozidla budou jezdit po jiné trase, například linka 422 nebude zajíždět do zastávky Přistoupim.