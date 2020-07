Současně bude vytvořen prostor pro osazení bezbariérové výtahové plošiny s ručním madlem, ovládacím panelem s velkoplošnými tlačítky, bezpečnostním tlačítkem stop a alarmem. V prvním patře vznikne nové bezbariérové WC. Nemocnice na akci získala dotaci milion korun, město přidalo 690 tisíc. Stavět se bude za provozu, hotovo by mělo být v listopadu.

Uzavře se druhá část ulice Míru

Práce na opravách ulic v Kolíně pokračují, celková rekonstrukce ulice Míru se co nevidět posune do druhé etapy. Od příštího týdne bude uzavřená část mezi křižovatkami s ulicemi Bachmačská a Benešova. Po dobu uzavírky bude zrušená zastávka Kolín, ul. Míru a veškerá autobusová doprava bude jezdit ulicí Antonína Dvořáka do Zborovské ulice a ulicí V Zídkách do Benešovy ulice. V ulici Míru dochází k rekonstrukci silnice, chodníků, parkovacích míst, osvětlení, zeleně.

Sběrný dvůr bude mít dva dny omezený provoz

S ohledem na rekonstrukci Třídy Jana Švermy v Pečkách bude omezen provoz sběrného dvora. V sobotu od 8 do 14 hodin a následně pak ve středu od 13 do 16 hodin bude možné přinést odpad pouze pěšky nebo přivézt třeba na kárce. To se týká i nebezpečného odpadu. Pro občany přivážející odpad autem budou ve zmíněných termínech přistaveny velkoobjemové kontejnery vedle bývalé hasičské zbrojnice ve Velkých Chvalovicích. Tam bude možné uložit komunální odpad, stavební sutě, bioodpad a elektroodpad.

Obec chystá opravu chodníků

Ve Velimi probíhá zaměření všech chodníků kolem hlavní silnice v ulicích Pražská, Sokolská, Riegrova, Palackého, Vítězovská, Novoveská. Obec chce totiž požádat Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci na jejich rekonstrukci.